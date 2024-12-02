شاهد.. هكذا رد حزب الله على خروقات الصهاينة لاتفاق وقف اطلاق النار

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يوم سادس على اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، ويوم سادس على الخروقات الاسرائيلية لهذا الاتفاق؛ خروقات لم يستطع حتى الاميركي تجاهلها، لا سيما بعد ارتقاء عدد من الشهداء نتيجة هذه الخروقات سواء في بيروت أو الجنوب والبقاع. جيش الاحتلال أيضا من جانبه اعترف بخرق الاتفاق عبر استهداف سلاح الجو ما اسماها مركبة عسكرية في منطقة لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في العمق ال‎لبناني.

خروقات الاحتلال تنوعت بين قصف مدفعي وخروقات جوية عبر المسيرات والطائرات الحربية واقتحامات وتخريب الطرق وإشعال النيران في السيارات وسحقها. كما استشهد شخص وأصيب آخر بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة جديدة مرجعيون جنوب لبنان، فيما أصيب جندي لبناني بغارة آخرى البقاع شرق لبنان. كما استشهد شخصان وأصيب ستة آخرون السبت الماضي.

الانتهاكات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار اثار حفيظة الدول الوسيطة في الاتفاق، حيث حذرت فرنسا حكومة الاحتلال من انهيار الاتفاق مع لبنان، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، والتي أضافت ان الفرنسيين أوضحوا لتل ابيب أن الخروقات لم تمر عبر آلية المراقبة. هيئة البث الإسرائيلية أيضا نقلت عن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين أنه أبلغ تل ابيب بانتهاكاتها للاتفاق.

لبنانيا، أكد الجيش تكرار هذه الخروقات، مضيفا ان قيادة الجيش تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ فيما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما يقوم به جيش الاحتلال منذ بدء سريان وقف اطلاق النار وكأنه ضمن بنود الاتفاق، تمثل خرقاً فاضحاً لبنود الاتفاق، مطالبا لجنة مراقبة تنفيذ الإتفاق للمباشرة بمهامها بشكل عاجل وإلزام الاحتلال بوقف إنتهاكاته وانسحابه من الاراضي التي احتلها قبل أي شيء آخر، متسائلا أين اللجنة من هذه الخروقات والإنتهاكات فيما يلتزم لبنان والمقاومة بشكل تام بما تعهدوا به.