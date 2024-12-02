قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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مقتل عشرات الارهابيين في استهداف رتل لهم بمنطقة الوضيحي بريف حلب
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مركز التنسيق الروسي: مقتل نحو مئة ارهابي اليوم في سورية
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غارات اسرائيلية على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان
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غارة اسرائيلية على بلدة حاريص بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان
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طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة حوش السيد عند الحدود اللبنانية السورية
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الفياض: أنفي بشكل قاطع دخول الحشد إلى سوريا وقواته لا تعمل خارج العراق
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رئيس هيئة الحشد الشعبي: ما يحصل في سوريا يهدد الأمن القومي العراقي
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رئيس هيئة الحشد الشعبي: سوريا تعتبر المجال الحيوي للأمن العراقي
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رئيس هيئة الحشد الشعبي: الجميع يجب أن يتصرف بمسؤولية
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رئيس هيئة الحشد الشعبي: ما يحصل حولنا مدعاة للقلق وليس للذعر والارتباك