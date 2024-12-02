شهداء وجرحى في قصف صهيوني على جنوب لبنان

وأفادت مصدر العالم باستشهاد 3 أشخاص بينهم مسعف جراء غارة إسرائيلية استهدفت طلوسة في جنوب لبنان.

وأضافت أن شخصا استشهد وأصيب آخرون في غارة على بلدة حاريص الجنوبية.

وتجددت غارات الكيان الإسرائيلي العنيفة على لبنان مساء الاثنين، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق جنوب البلاد وعلى الحدود السورية وسط خرق جلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" استهداف موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في كفرشوبا كرد دفاعي أولي تحذيري ردا على الانتهاكات الإسرائيلية.

إلى ذلك، وجهت واشنطن تحذيرا رسميا للكيان الإسرائيلي بواسطة مبعوثها آموس هوكستين، على خلفية خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ دخوله حيز التنفيذ منتصف الأسبوع الماضي.

وجاء التحذير الأمريكي للاحتلال بعد أن سبقه تحذير آخر من جانب فرنسا التي تقوم بدورها في الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهي من تضغط على الجيش اللبناني للانتشار أسرع قدر الإمكان وتأخير عودة النازحين إلى منازلهم قرب الحدود.