اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد حول غزة

ونقلت " RT" عن الدبلوماسي العربي ان "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية سيعقد دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد معظم الدول العربية لعقد هذا الاجتماع الطارئ في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والأوضاع اللاإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكشف المصدر الدبلوماسي، بحسب القناة الروسية، أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يعقد في ظل إستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لما يقرب من 14 شهرا متواصلة، وإمعان "العدوان الإسرائيلي الغاشم" في ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وشدد على أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري هدفه "تحقيق موقف عربي مؤثر وضاغط" لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأوضح المصدر الدبلوماسي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد وتيرة تهديدات وزراء في حكومة الاحتلال بتقليص عدد سكان قطاع غزة إلى النصف، واستمرار "إسرائيل" في تنفيذ مخططها وجرائم التهجير القسري والتجويع خاصة في شمال قطاع غزة والأوضاع الكارثية التي فرضتها "إسرائيل" في القطاع.