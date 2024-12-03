قناة العالم
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
عراقجي:سنبقى دائما الى جانب الشعب والحكومة والجيش السوري ضد الارهاب
عاجل
الوزير عراقجي: جميعنا متفق على انه لن يكسب احدا شيئا من الحرب في سورية
عاجل
الوزير عراقجي: أجريت حوارا مهما مع الرئيس السوري ووزير الخارجية التركي
عاجل
قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بشمال القدس المحتلة
عاجل
غارات اسرائيلية على محيط مدارس بيت لاهيا التي تؤوي نازحين شمالي القطاع
عاجل
الطيران الحربي يستهدف أرتال الجماعات الرهابية الفارة من ريف حماة الشمالي
عاجل
الجيش السوري يوسع سيطرته باتجاه عمق أرياف حلب ويتقدم باتجاه السفيرة
عاجل
مراسلة العالم: انهيار كبير للجماعات المسلحة على طريق خناصر أثريا
عاجل
جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح
عاجل
غارة جوية اسرائيلية تستهدف جباليا النزلة شمالي قطاع غزة