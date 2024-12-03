إيران تقود حراكا دبلوماسيا لاحتواء موجة الإرهاب في سوريا

العالم _ سوريا

اتصالات وحراك دبلوماسي على أعلى المستويات قادته إيران لاحتواء موجة الإرهاب التي ظهرت في سوريا مؤخرا والمرشحة للتوسع داخل المنطقة بأكملها.

محادثات هاتفية أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع عدد من زعماء دول المنطقة وفي مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد، حيث أعرب خلال الاتصال عن رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة سوريا واستقرارها.

وخلال اتصاله برئيس الوزراء العراقي محد شياع السوداني، شدد بزشكيان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي الدول خاصة سوريا معتبرا ذلك الاستراتيجية الاقليمية لإيران.

في حين اعتبر خلال اتصال بأمير قطر أن انتشار الإرهاب في المنطقة لا يصب بمصلحة أحد، داعيا جميع دول المنطقة إلى لعب دور بناء في مواجهة هذه الظاهرة الشريرة.

كما أكد الرئيس بزشكيان خلال اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العدوان الذي تمارسه الجماعات والعصابات الإرهابية على سوريا هدفه إضعاف سيادة سوريا واستقرارها، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة استانا بمشاركة تركيا.

في الأثناء، أنهي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي جولة إقليمية قادته إلى كل من سوريا وتركيا، التقى خلالها بقادة البلدين، وكان عراقجي قد شدد خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد في دمشق على دعم طهران المطلق لسوريا حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، بينما أشاد الرئيس السوري بالمواقف المسؤولة لإيران في دعم أمن واستقرار المنطقة، وخاصة سوريا، مشددا على أهمية التعاون بين جميع دول المنطقة للقضاء على الإرهاب.

تداعيات الانفلات الأمني وانتشار الإرهاب في سوريا.. حذر منها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مؤكدا أن أي انفلات أمني وانتشار للإرهاب سوف لا يقتصر على الأراضي السورية، داعيا دول الجوار إلى العمل على إيقافه.

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