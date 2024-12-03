كشافة الإمام المهدي تطلق 'مخيما شبابيا تطوعيا' لإزالة آثار القصف على الضاحية

العالم - لبنان

وتشمل هذه الحملة إزالة الزجاج والأتربة والعوائق من الشوارع، ومن أمام مداخل الأبنية، ومواقف السيارات، والمحال التجارية، والمؤسسات في مختلف أنحاء الضاحية، وتُنفذ بمشاركة ما يناهز الألف كشفي يوميًا، من أجل إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وتوفير بيئة آمنة للسكان.

وفي إطار هذه الحملة التطوعية، تم إنشاء “المخيم الشبابي للعمل التطوعي” في باحة عاشوراء بمنطقة سان تيريز بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعتبر هذا المخيم مركزًا أساسيًا لإدارة وتنظيم فرق العمل التطوعية، حيث يتم استقبال الشباب والشابات الراغبين في الانضمام إلى الحملة، سواء من كشافة الإمام المهدي أو من الجمعيات الكشفية الأخرى، وكذلك من أفراد المجتمع اللبناني من مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.

ويهدف المخيم إلى تنسيق الجهود بين المتطوعين، وتوزيع المهام في مناطق الضاحية المختلفة لتسريع عملية إزالة آثار العدوان، وتم توزيع الفرق التطوعية على مختلف المناطق المتضررة.

كما أوضح المنظمون أن الفرق الشبابية ستعمل على تنظيف الطرقات والشوارع من الزجاج والأتربة والعوائق التي خلفتها الغارات الجوية، بينما ستتولى الفرق النسائية مساعدة الأمهات في تنظيف المنازل المتضررة من آثار العدوان.

ولا تقتصر الحملة على تنظيف المناطق فقط، بل تشمل أيضًا إعادة تأهيل المحال التجارية والمؤسسات التي تضررت جراء القصف، بحيث يتمكّن أصحاب المحلات من العودة إلى محلاتهم ومزاولة أعمالهم في أقصر وقت ممكن.

وأشاد المنظمون بالدور الكبير الذي يلعبه المتطوعون من مختلف الفئات الاجتماعية، مؤكدين أن هذه المبادرة لن تتوقف عند الضاحية الجنوبية بل ستشمل كل المناطق اللبنانية المتضررة من الحرب.

كما أشاروا إلى أن الحملة ليست مجرد عملية تنظيف، بل هي جزء من مقاومة شعبية تهدف إلى إعادة بناء لبنان بعد الحرب، مع تعزيز مفاهيم العمل الجماعي والتضامن المجتمعي.

من جانبهم، أعرب الشباب المتطوعون عن حماستهم للمشاركة في هذه الحملة التي يرون فيها فرصة للمساهمة في إعادة بناء وطنهم. وأكدوا على استعدادهم للعمل بكلّ طاقاتهم وبإصرار لتحقيق الهدف الأسمى وهو إعادة الاستقرار إلى الضاحية الجنوبية.