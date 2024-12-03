جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم بطلب من سوريا لمناقشة الهجوم الإرهابي على حلب

العالم - سوريا

وحسب صحيفة (الوطن" السورية’، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك في تصريح نشرته «سانا»: طلبنا عقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن (اليوم) الثلاثاء لمناقشة الهجوم الإرهابي على شمال سورية والوضع في حلب، ودعمت طلبنا وفود الجزائر، العضو العربي في مجلس الأمن، وروسيا والصين وغويانا وموزامبيق وسيراليون.

وأوضح الضحاك أن الجلسة ستعقد عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء بتوقيت نيويورك، الـ11 ليلاً بتوقيت دمشق.

إلى ذلك، أعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي بينهما عن دعم «غير مشروط» لإجراءات السلطة الشرعية في سورية لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية للبلاد، وفق بيان للكرملين.

وأجرى بوتين، محادثة هاتفية مع بزشكيان، تركزت بشكل رئيسي على الوضع في سورية، وجاء في بيان للكرملين أن «الاهتمام تركز بشكل رئيس على الوضع المتفاقم في الجمهورية العربية السورية»، مضيفاً: إن «العدوان واسع النطاق للجماعات والعصابات الإرهابية يهدف إلى تقويض سيادة الدولة السورية واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي».

وأضاف البيان: إن الرئيسين أعربا عن دعم غير مشروط لإجراءات السلطات السورية الشرعية لاستعادة النظام الدستوري والسلامة الإقليمية للبلاد، وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود في إطار صيغة «أستانا» بمشاركة تركيا.