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متحدث باسم الدفاع المدني بغزة..

70% من شهداء شمال غزة لا زالوا تحت الأنقاض

70% من شهداء شمال غزة لا زالوا تحت الأنقاض
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، أن أكثر من 70% من الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان المتواصل على شمال القطاع، لا يزالون تحت الأنقاض، ولم يتم انتشالهم.

العالم - فلسطين المحتلة

وقال بصل في تصريح أمس الاثنين، إن هناك أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل في قطاع غزة.

ورجح بصل أن يكون هذا العدد قد ارتفع بسبب وجود أعداد كبيرة من الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض منذ بدء العدوان الأخير على شمال القطاع قبل شهرين، والذي خلف حتى الآن أكثر من 2700 شهيد نتيجة القصف والغارات في بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون.

وأشار إلى وجود أحياء تحت الأنقاض، مناشدا العالم بالمساعدة في انتشالهم.

وقال: "حتى هذه اللحظة تردنا مناشدات من مواطنين تفيد بأنهم أحياء تحت الأنقاض".

وناشد بصل دول العالم بضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية الأحياء قبل أن يفارقوا الحياة.

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