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على العراقيين عدم الإلتفات للحرب النفسية..

الإطار التنسيقي: أمن سوريا امتداد لأمن العراق القومي

الإطار التنسيقي: أمن سوريا امتداد لأمن العراق القومي
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

عقد الاطار التنسيقي يوم أمس الاثنين، اجتماعه الدوري في مكتب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم  وبحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

العالم - العراق

وحسب " الفرات نيوز"، عبر الاطار التنسيقي في بيان "عن قلقه لما يجري في سوريا من احتلال الارهابيين لمناطق هامة"، معتبراً "أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين والامتدادات المختلفة لذلك الجوار".

وثمن الاطار التنسيقي "الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة وقوى الامن بمختلف صنوفها واعلان الجهوزية العالية والاستعداد التام لحماية الحدود بين البلدين" .

وطمأن الاطار التنسيقي في الوقت ذاته "الشعب العراقي حيال التطورات وحثه على عدم الالتفات الى الحرب الاعلامية والنفسية التي تروج للأكاذيب".

كما ثمن " المواقف الحكيمة لبعض الحكومات العربية والاقليمية والدولية التي تقف امام انتهاك سيادة الدول وطغيان قوى الظلام التي تحركها اجندات اجنبية واضحة".

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