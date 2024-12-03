الهدوء يسود "سلمية" بحماة بعد سيطرة الجيش السوري على المدينة

العالم _ مراسلون



صوت معارك شمالي حماه سمع صداه بمدينة سلمية شرقاً ارتياحاً بعد ايام من ترويج الارهابيين السيطرة على ريف المدينة.

وقالت رئيسة مجلس مدينة سلمية سهاد زيدان: كانت المدينة تعيش حالة امان واطمئنان، لا ننكر وجود بعض التخوف من الاهالي الذي تم تمديده مع ساعات الفجر ومع ضوء الصباح ومع الانتصارات التي سطرها الجيش العربي السوري.

المدينة التي لطالما خبرت واقع الحرب خلال أكثر من 10 سنوات تكشف يوميات المدنيين عن مزاج واثق بقدرة الجيش على حسم المعركة.

وقال صحفي سوري محي الدين فهد: أهالي هذه المدينة عانت من القذائف والهجمات الارهابية لسنوات طويلة. هدف التنظيمات الارهابية هو استهداف المدنيين الابرياء.



حسابات الميدان ونيران المعارك يقرأها الشارع السوري جيداً يبني آمالاً عليها لقادمات الايام.

لما كان للخوف في نفوس ابناء مدينة سلمية بريف حماة الشرقي، فسنوات الحرب الطويلة التي شهدتها المدينة والتضحيات الكبيرة التي قدمها ابنائها على امتداد جغرافيا سوريا تؤكد بان تهديدات الارهابيين ليست اكثر من هباء منثور.