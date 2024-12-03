ما سر الارتباط الاستراتيجي بين سوريا ولبنان بالنسبة لـ 'إسرائيل'؟

العالم _ مراسلون

وقال مدير موقع الخنادق، د. محمد شمص، إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار إلى فرض واقع جديد على لبنان، مما يتيح له التحرك بحرية في جميع أنحاء لبنان وليس فقط في الجنوب الليطاني. ومع ذلك، جاء رد المقاومة سريعاً، حيث أطلقت صواريخ باتجاه قاعدة إسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية، مؤكدة أن المعادلة الجديدة التي تحاول "إسرائيل" فرضها في جنوب لبنان غير مقبولة ومستحيلة.

وأشار شمص إلى أن هذا الرد جاء بعد انتقادات كبيرة من الجانب الفرنسي والمندوب الأمريكي هوكشتاين، حيث طالبوا كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته للأجواء اللبنانية وانتهاكاته للسيادة اللبنانية.

وأوضح مدير موقع الخنادق أن المقاومة أثبتت من خلال هذه العملية بأنها قوية ومقتدرة ولن تسمح بفرض أي معادلة جديدة في لبنان.

كما أكد شمص على وجود ارتباط واضح بين الوضع في لبنان والجبهة السورية، وأنه يتم النظر إلى مايحدث الآن في سوريا على أنه فيلادلفيا الثانية، مشيراً إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يحاول من هذا المنطلق فرض حصار على المقاومة في لبنان عبر قطع خط الإمداد من سوريا، نظرا إلى أن سوريا تشكل داعما أساسيا وجزءًا لا يتجزأ من محور المقاومة.

وذكر شمص أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف حلب كان مدعوماً من بعض الدول بالتنسيق مع الإسرائيلي والأمريكي، لكنه فشل حتى الآن، حيث تم صد هجوم الجماعات الإرهابية على أبواب حماة وتم تنظيف المنطقة من العناصر الإرهابية، مؤكدا على أن المبادرة بيد الجيش السوري وحلفائه في هذه العمليات.

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