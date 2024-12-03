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 عراقجي: التحركات الارهابية في سوريا تنفذ بدعم صهيوامريكي

الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، ان التحركات الارهابية الاخيرة في سوريا يتم تنفيذها بدعم امريكا و الكيان الصهيوني وتتطلب مواجهتها التنسيق بين دول المنطقة.

العالم - ايران

وقال وزير الخارجية الايراني خلال خطابه في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي (اكو): منذ أكثر من عام، تشهد المنطقة والعالم الجرائم الوحشية الجامحة وغير المسبوقة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أهل غزة ومن ثم ضد شعب لبنان.

وتابع مضيفا:‌ وفي الأيام القليلة الماضية، وبالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، شهدنا تحركات الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا بدعم من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ، الأمر الذي يتطلب التعاون الاستخباراتي والتنسيق بين دول المنطقة والاستجابة الفورية والفعالة من جانب المجتمع الدولي.

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