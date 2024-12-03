قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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متحدث الخارجية الايرانية:عراقجي أبلغ تركيا بوقوف ايران مع سورية ضد الارهاب
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متحدث الخارجية الايرانية: لو لم تتعاون دول المنطقة فان اضرار الارهاب تطالها
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متحدث الخارجية الايرانية: طهران أبلغت تركيا بأنها تقف مع سورية ضد الارهاب
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مراسلة العالم: الاحتلال الاسرائيلي يقصف مركبة في طوباس بالضفة الغربية
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مراسلة العالم: انفجار سيارة بعدوان اسرائيلي على طريق مطار دمشق الدولي
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مراسل العالم: لا تقدم للمسلحين نحو حماة والحياة في المدينة وأحيائها طبيعية
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مراسل العالم: اشتباكات ضارية بين المسلحين والجيش السوري بريف حماة
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مراسل العالم: الانباء التي يروجها المسلحون تندرج في اطار الحرب النفسية
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مراسل العالم: لا صحة للانباء التي تتحدث عن تقدم المسلحين تجاه مدينة حماة
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الطيران السوري الروسي يدمر مركز قيادة المسلحين في خان شيخون بريف إدلب