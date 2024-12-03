مصادر خاصة للعالم: تركيا تدعم الإرهابيين في سوريا

العالم _ مراسلون

وقالت مراسلة العالم في دمشق، دارين فضل، إنه مع التقدم الكبير الذي حققه الجيش السوري في ريف حلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي، حاول داعموا الإرهاب في سوريا إلى فتح خط جبهة ساخن جديد في ريف دير الزور؛ حيث شنّ مسلحوا ما يسمى بالـ "مجلس العسكري" التابع لقسد هجوما عنيفا بدعم أمريكي وإسناد جوى من طيران التحالف الدولي على 7 بلدات بدير الزور.

وأكدت مراسلة قناة العالم أنه تم صد هذا الهجوم العنيف، وعاد المسلحون المهاجمون إدراجهم، ولم يكن هناك أي تغيير في مواقع السيطرة، وتمكن الجيش السوري بمحالفة أبناء الفصائل والعشائر العربية من صد هذا الهجوم.

وفيما يتعلق بريف حلب الجنوبي، قالت مراسلة العالم إن الجيش السوري يواصل التقدم على محور السفيرة بعد سيطرته على بلدة خناصر الاستراتيجية _ التي تشكل نقطة تواصل وربط بين المحافظات السورية_ لافتة إلى أن سيطرة الجيش السوري على هذه البلدة ستمنحه قاعدة لارتكاز قواته وبالتالي ستمكنه من المبادرة بعملياته تجاه محاور مختلفة.

وأشارت إلى أن الجيش السوري يعمل على تأمين طريق إثريا _ خناصر _ السفيرة في ريف حلب الجنوبي، مبرزة التقدم الذي أحرزه الجيش في ريف حماة الشمالي وتصديه لهجمات متتالية للإرهابيين، حيث تمكن من السيطرة على 6 بلدات واقعة على طريق محردة السقيلبية.

وأكدت مراسلة العالم أن مصدرا عسكريا أعلن قبل قليل عن مقتل وإصابة العشرات من إرهابيي ما يسمى بـ"تحرير الشام" أي "جبهة النصرة" في سلسلة ضربات مكثفة لسلاح الجو السوري_الروسي المشترك في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.

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