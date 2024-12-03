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شهيد بقصف جوي صهيوني استهدف مركبة على طريق مطار دمشق

شهيد بقصف جوي صهيوني استهدف مركبة على طريق مطار دمشق
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق عن انفجار سيارة جراء عدوان صهيوني استهدف مركبة قرب جسر عقربا على طريق مطار دمشق الدولي.

العالم - سوریا

يتبع..

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