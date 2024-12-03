اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة وهذا هو وضع معاقي غزة

العالم _ مراسلون

هنا في قطاع غزة يختلف المشهد. يعاني آلاف الفلسطينيين من الاصابة باعاقة دائمة بسبب استمرار الحرب، فالمصابين يصطدمون في كثير من الاحيان بالواقع الصحي الصعب، حيث يضطر فيه الاطباء الى بتر احد الاطراف لغياب خيارات العلاج الاخرى.

حياة الاشخاص ذوي الاعاقة في غزة تتعرض للخطر الشديد بسبب النقص الحاد في المقومات الاساسية للحياة كمصادر المياه والغذاء والأدوية.

ويضاف الى ذلك النزوح المتكرر، فالعديد منهم يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الايواء المكتضة بالنازحين والتي لا تتناسب لهم.

وقال امجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الاهلية لقناة العالم: في ظل هذا الواقع المأساوي الذي لا تتوفر فيه فرص لا للتأهيل ولا حتى لتركيب اطراف ولا حتى لتقديم خدمات اساسية رغم محاولاتنا للوصول لهؤلاء الاشخاص ذوي الاعاقة بالخدمات لأنها تكون قليلة جدا مقابل هذه الاحتياجات في ظل هذه المجاعة.

ما يقارب من 25 ألف حالة اصيبت بإعاقة جديدة نتجت بسبب الحرب على غزة منهم اكثر من 1500 طفل ليضاف على العدد الاجمالي للاعاقات في القطاع والتي كان يقدر عددها قبل الحرب بحوالي 100 الف شخص.

يعتبر 3 ديسمبر اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة في العالم خصص هذا اليوم للاهتمام بهم والتقليل من معاناتهم، لكن في غزة الواقع يختلف تماما فهم يعيشون في واقع اليم بسبب استمرار الحرب.