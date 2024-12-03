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لازاريني: حرب الإبادة تسببت بجائحة إعاقات وإصابات فظيعة في غزة

لازاريني: حرب الإبادة تسببت بجائحة إعاقات وإصابات فظيعة في غزة
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تسببت بـ"جائحة إعاقات وإصابات فظيعة' بين الفلسطينيين مع غياب خدمات إعادة التأهيل.

العالم - فلسطين المحتلة

وأضاف لازاريني في تصريح نشره عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، أن جائحة إعاقات تجتاح قطاع غزة بعد الحرب.

وأشار إلى أن غزة تشهد أعلى عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد الواحد في العالم، حيث يفقد العديد منهم أطرافهم ويخضعون لعمليات جراحية دون تخدير.

وأوضح أنه قبل الحرب، كان لدى واحدة من كل خمس أسر شملها الاستطلاع شخص واحد على الأقل من ذوي الإعاقة، ووفق منظمة الصحة العالمية فإن 1 من كل 4 أشخاص أصيبوا في حرب غزة يحتاج إلى خدمات إعادة تأهيل بما فيها الرعاية بعد بتر الأطراف، وإصابات الحبل الشوكي.

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