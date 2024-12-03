قناة العالم
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السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد الاصابات الكلي في القطاع الى 105454
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وزارة الصحة بغزة: حصيلة الشهداء الكلية في القطاع تخطت عتبة 44500
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وزارة الصحة بغزة:حصيلة ضحايا المجزرتين بلغت 36 شهيدا و96 مصابا
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وزارة الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب مجزرتين خلال الـ24 ساعة الماضية
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الجيش السوري يعزز دفاعياته واسناده في ريف حماة الشمالي لشن هجوم واسع
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مراسل العالم: الجيش السوري يأسر 14 عنصرا للمجلس العسكري في دير الزور
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مراسلة العالم: الجيش السوري يعزز دفاعياته واسناده في ريف حماة الشمالي
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متحدث الخارجية القطرية: نعمل مع شركائنا على حلول لانهاء القتال في سورية
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مراسلة العالم: الجيش السوري يسقط مسيرات للمسلحين في شمال حماة
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مراسل العالم: شهيدان وجريح باستهداف الاحتلال لسيارة في بلدة عقابا بالضفة