بقائي: تم إبلاغ تركيا برسالة إيران الواضحة والصريحة

العالم - ايران

واوضح إسماعيل بقائي على هامش اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، أن عراقجي أجرى محادثات مهمة خلال زيارته إلى أنقرة.

وأكد بقائي أن الرسالة الواضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن دعمها القاطع لتركيا في مواجهة الإرهاب قد تم نقلها. وخلال هذه الزيارة، أطلع عراقجي عن كثب على أحدث التطورات الميدانية، وتم إجراء محادثات صريحة ومهمة جدًا، أكدت على ضرورة توصل جميع دول المنطقة، وخاصة جيران سوريا، إلى نتيجة مفادها أن الإرهاب مرض معدٍ لا يتوقف في نقطة معينة. وبالتالي، إذا لم تتعاون الدول وتشارك لمواجهة هذه المشكلة، فستتأثر جميع الدول بالتأكيد من هذه الناحية.