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ويزور روضة الشهداء في الغبيري..

السفير الايران لدى بيروت يتفقد مكان استشهاد السيد نصرالله

السفير الايران لدى بيروت يتفقد مكان استشهاد السيد نصرالله
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

تفقد السفير الايراني لدى بيروت مجتبى أماني مكان استشهاد شهيد الأمة السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً أن الشعب اللبناني سيبقى مقاوماً وهذه الاعتداءات الوحشية لن تجدي العدو نفعاً.

العالم - لبنان

كما شدد السفير أماني أن لبنان سيبقى شامخاً وقوياً ومتيناً في كل المنطقة وسيستعيد أراضيه، وأن طهران مستمرة في دعمه.

كما زار السفيرأماني روضة الشهيدين وروضة الحوراء زينب (ع) في منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تلا سورة الفاتحة على ارواح الشهداء.

ورافق السفير في جولته رئيس بلدية الغبيري معن الخليل وعدد من المسؤولين والشخصيات، حيث استذكروا بطولات الشهداء الذين فدوا بأرواحهم الشعب اللبناني دفاعا عن امن وسيادة لبنان، ونصرة لغزة.

وذكرت السفارة الإيرانية في لبنان، في بيان أنه “بعد تعافي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجتبى أماني من إصابته جراء تفجيرات الـ”بيجر” الإرهابية، استأنف مهامه في لبنان بزيارة إلى روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

وأضافت السفارة أنه “خلال الزيارة قرأ الفاتحة على أرواح الشهداء القادة وسائر الشهداء العظام، الذين بدمائهم الزكية والطاهرة أسهموا في تحقيق انتصارات لبنان، وسطروا الملاحم والبطولات”.

وكان أماني وصل مساء الأحد الى لبنان بعد أن أنهى فترة علاج نتيجة اصابته اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان، حيث كان في استقباله في صالون شرف مطار بيروت الدولي، السفير محمد رضا شيباني، ووفد من قيادة حركة أمل ضم عضو المكتب السياسي طلال حاطوم، ومسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين علي حايك، وفد من حزب الله ضم النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي وعدد من رجال الدين والشخصيات اضافة الى طاقم السفارة الايرانية في بيروت.

المصدر: موقع المنار

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