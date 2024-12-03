الجيش السوري يحرّر خناصر بريف حلب الجنوبي ويتقدم باتجاه السفيره

العالم – خاص بالعالم

وأفاد وسام الجردي مراسل العالم في دمشق بتوسيع الجيش السوري من خريطة عملياته العسكرية واستهداف مواقع المسلحين في أكثر من منطقة ونقطة على إمتداد خط الإشتباك من أرياف حماه وحلب وإدلب.

ولفت مراسلنا إلى أن هذه العمليات والإستهدافات تأتي بعد أن قام الجيش السوري بتثبيت مواقعه وتحصيناته في ريف حماه الشمالي والإنطلاق نحو ريف إدلب الجنوبي، وتعمد القوات على إمتصاص أي هجمات للمسلحين الذين يقدم لهم جميع الأمور اللوجستية والإستخباراتية وحتى الدعم بالمسيّرات التي يقوم بالاستهداف بها قوات أوكرانية بحسب تقارير إعلامية تتحدث عن انخراط ما يزيد عن عشرات المقاتلين الاوكرانيين في هذه الاستهدافات لمواقع الجيش السوري.

وتابع مراسلنا: ايضا يعمل على الخط الآخر الجيش السوري بفتح محاور جديدة للتقدم نحو تحرير حلب والوصول الى منطقة خناصر الإستراتيجية ومنها الإنطلاق نحو منطقة السفيرة التي تعتبر عصب القوات للتقدم نحو مدينة حلب وفك الحصار عن الناس وأهالي نبّل والزهراء وأهالي حلب الذين يتواجدون في منطقه الواحة بالقرب من السفيرة المحاصرة من قبل الجماعات الارهابية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...