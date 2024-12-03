خبير إستراتيجي يحذّر من موضوع خطير جدا يهدف إليه الإرهابيون بسوريا

العالم – خاص بالعالم

ولفت طالب إلى أن الجماعات الإرهابية لهدف بأن تكون هنالك عملية تمويل ذاتي كاملة لانهم يدركون في نهاية المطاف أن الجيش العربي السوري سيأتي الى هذه المناطق.



وحذّر طالب إلى مسألة لابد من التنبه إليها في محاولات السيطرة على حماة وأرياف حماة، فإذا كانت حلب هي عاصمة سوريا الإقتصادية والصناعية والتجارية تقريبا بالمشاركة مع دمشق تجاريا، فإن (مدينة حماة )هي عاصمة سوريا"الزراعية"،حيث يتواجد فيها المنتجات الزراعية والحيوانية، وبالتالي فإن الهدف الواضح تماما للعمليات العسكرية التي تقودها العصابات الارهابية المسلحة هو تدمير ما تبقى من الإقتصاد السوري من أجل زيادة الأزمة المعيشية ومن أجل ضرب حياة المواطنين.

وتابع طالب:"لذلك وجد حالة من التنبه والوعي لأبناء محافظة حلب ومحافظة حماة فالجميع يدعم الجيش العربي السوري والجميع يريد أن يتقدم الجيش العربي السوري إلى هذه المناطق فاللص لص سواء بطريقة ناعمة أو خشنة فهم لصوص وقتلة ومجرمون وهناك معلومات تتوارد حول مدينة حلب أنهم قاموا بتدمير خدمات الإتصال واستبدالها بشبكات تركية لالحاقها بالمحتل التركي".

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