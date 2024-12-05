شاهد/ نيران الإحتلال تقتل 6 أسرى إسرائيليين في خانيوس!

العالم – خاص بالعالم

الإعلام الإسرائيلي الذي نقل تصريحات ذوي الاسرى وتحقيق الجيش الإسرائيلي خلص الى ان إصرار بنيامين نتنياهو على عدم الذهاب الى صفقة في غزة سيؤدي الى موت الاسرى الإسرائيليين واحدا تلو الاخر.

التحقيق الذي فتحه الجيش الإسرائيلي يضع نتنياهو من جديد امام مواجهة محمومة مع ذوي الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية:"ما يحدث هو جزء من الصراع الداخلي بمعنى ان الجيش الاسرائيلي يريد ان يقول للشارع الاسرائيلي بأن الحكومة السياسية هي المعطل الحقيقي أمام صفقة تبادل الاسرى والجيش لا يمتلك حلولا سحرية وما تبقى من الأسرى مصيرهم القتل إن لم يتحرك الشارع في الضغط على نتنياهو، إن نتنياهو لا يمتلك الكثير من الأوراق حيث بدأت الحلقة تضيق شيئا فشيئا على رقبته والشارع الاسرائيلي يتحرك والمؤسسات ترى بضرورة ان يكون هنالك صفقة لتبادل الاسرى".



التفاصيل السابقة وإعلان حركة حماس بان 33 اسيرا إسرائيليا قضوا نتيجة العدوان الإسرائيلي يضيف الضغط على نتنياهو الذي يستعد لابداء الراي حول المبادرة المصرية الجديدة والتي كشف النقاب عنها في الساعات الماضية والتي تنص على وقف اطلاق النار لمدة ستين يوما تبدا بعد أسبوع من هذا الوقف عملية تبادل لاطلاق اسرى إسرائيليين مقابل اطلاق اسرى فلسطينيين.

كل ذلك قد يكون وراء قيام تل ابيب بارسال فريق التفاوض الى القاهرة الأسبوع المقبل.

وقال عصمت منصور خبير بالشان الإسرائيلي:"نتنياهو يحاول أن يكسب الوقت ويحاول دائما أن يلقي اللوم على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية والمناورات تقل مع دخول ترامب ورغبته في إنهاء الحالة القائمة في الشرق الاوسط، لكن إلى أي درجة ينجح في كسب الوقت، وإلى أي درجة يكون هذا الوقت لصالحه".

قد تكون الآن الكرة في ملعب نتنياهو اكثر من أي وقت مضى لكي يتخلص من ضغط ذوي الاسرى الى حد ما .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...