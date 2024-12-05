شاهد/ القسام تنشر مشاهد من كمين ضد جنود الاحتلال جنوبي القطاع

العالم – خاص بالعالم

في ظل استمرار ارتكاب كيان الاحتلال أبشع المجازر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة في القطاع على كافة محاور القتال.

وفي هذا الصدد نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، مشاهد من الكمين الثالث المركب الذي نفذته ضد جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

المشاهد أظهرت أحد مقاتلي القسام خلال مرحلة التخطيط للكمين، مشيرا لاستعداد المقاتلين لتنفيذ الكمين.

مشاهد الكمين، أوضحت عملية استهداف مبنى تحصن به جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، واستهداف ناقلة جند وجرافة (دي تسعة) بقذائف 'الياسين مئة وخمسة'.

كما احتوت المشاهد مراحل الإعداد والتجهيز للكمين، ورصد جنود وآليات الاحتلال في موقع الكمين، وعملية قنص عدد من جنود الاحتلال.

وكانت كتائب القسام قد اعلنت أن مقاتليها وسط مخيم جباليا تمكنوا من قنص جنديين للاحتلال، فضلا عن استهداف دبابة وناقلة جند بقذائف مضادة للدروع وايقاع قوة من جيش الاحتلال في كمين.

كتائب القسام دأبت على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية توغل جيش الاحتلال في قطاع غزة العام الماضي وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

بدورها قصفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقذائف الهاون تجمعات جنود جيش الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...