مراسل العالم: الحياة بدمشق طبيعية ولا صحة لأي شائعات بحدوث توتر أمني

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن الحياة في دمشق لا زالت تسير بشكل اعتيادي بدون ظهور أي شائبة تعكر صفوة الأمن في داخل العاصمة دمشق، ولا يوجد أي خرق أمني او أي إجراء أمني داخل العاصمه دمشق، مازالت الحياة في طبيعتها منوها إلى أنه كل ما يشاع عن أن هناك توترات ومشاكل داخل العاصمة هو محض افتراء ولا يوجد اي شيء من قبيل ذلك.

أشار مراسلنا إلى ما أكده بيان الجيش العربي السوري الذي قال فيه:"أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن دخول بعض المجموعات المسلحة الى بعض المناطق في دمشق أو أطراف العاصمة هذا الكلام عاري عن الصحة بالمطلق.

ونوّه مراسلنا إلى أن الدمشقيين في مثل هذا الوقت من المساء يخرجون الى التسوّق وإلى التنزه وفي بعض المناطق، ويخرجون الى قضاء حوائجهم بعد نهار طويل بابذات هذا اليوم الذي يحضر الى يوم عمل طويل غدا، مشيرا إلى أن هذه الاشاعات ما زالت تنشر حتى هذه اللحظة هي محض افتراء، وهي تدرج تحت بند الحرب النفسية التي تشنها المجموعات المسلحة والدول في بشكل كبير وبشكل كثيف تجاه أي منطقة بشكل مكثف ومركّز ومنها العاصمة دمشق التي منذ صباح اليوم بدأت هذه العمليات بالحرب النفسية تدار تجاهها، إن كان عبر فيديوهات غير دقيقة وغير صحيحة ومفبركة، إن كانت حول بعض الأخبار التي تشيع التوتر هنا وفوضى هناك، وقضيه هنا أو هناك، وهذا كله يندرج تحت باب التأثير النفسي على إدراك المواطنين وادخالهم في حالة ارتباك و هذا الكلام في دمشق منفي في المطلق، والناس خبرت هذا النوع من الحروب والدعاية والشائعات التي تنشر، وهذه ليست سابقة وقد بداتها منذ عام 2011 .

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