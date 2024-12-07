شاهد/ الجيش السوري يعيد التموضع وتبليسة والرستن ساقطتان ناريا

العالم – خاص بالعالم

الجيش السوري أكد في بيان رسمي نشرته وزارة الدفاع إعادة انتشار وتموضع القوات في كل من درعا والسويداء، فيما أعلن إقامته طوقا دفاعيا وأمنيا في ذلك الاتجاه، فيما سمعت أصوات في بعض مناطق ريف دمشق الجنوبي، قال الجيش أنها رمايات بعيدة المدى على تجمعات المسلحين في درعا.

مصدر ميداني كشف عن سيطرة الجيش السوري والقوات الصديقة والرديفة على قرى الدار الكبيرة مؤكدا أن تلبيسة والرستن والغنطو بحكم الساقطة ناريا والدخول إليها مسألة وقت.

القوات السورية الروسية المشتركة استهدفت أيضا بغارات مكثفة مراكز وعتاد الجماعات المسلحة في ريف حماة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم، فيما استهدفت القوات السورية بالمدفعية والصواريخ أماكن نشاط المجموعات المسلحة وخطوط إمدادها

وبينما تقول الجماعات المسلحة انها هاجمت حواجز ونقاط الجيش المتباعدة في حمص، اكد الجيش أنه استعاد زمام الأمور في مواجهة الجماعات المسلحة في مدينتي حمص وحماة، مشددا على حرص القوات السورية على أمن سوريا والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة.

وكانت قد سيطرت قوات سوريا الديمقراطية بالاتفاق مع الجيش السوري على مدينة دير الزور ناشرة قواتها في المدينة وغربي الفرات، فيما كشفت قسد على لسان قائدها 'مظلوم عبدي' عن وجود قنوات اتصال مع 'هيئة تحرير الشام' 'من أجل حماية الأكراد الذين يعيشون في مدينة حلب'، مشيرا الى أن قسد ستدافع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم.

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