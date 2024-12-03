الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤
٠١:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

4 شهداء في عدوان الاحتلال على غزة وجباليا

4 شهداء في عدوان الاحتلال على غزة وجباليا
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في عدوان للاحتلال استهدف مواطنين في مدينة غزة، وجباليا البلد.

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة ماجدة وسيلة قرب مفترق الغفري بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين.

وكثف جيش الاحتلال استهداف مستشفيات القطاع لا سيما مستشفى كمال عدوان شمالا، ومستشفى العودة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال الطابق الخامس من المستشفى، وألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة في باحاته.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 44,502 شهيد، و105,454 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

روابط ذات صلة

لازاريني: حرب الإبادة تسببت بجائحة إعاقات وإصابات فظيعة في غزة

70% من شهداء شمال غزة لا زالوا تحت الأنقاض

السيناتور ساندرز: حكومة نتنياهو ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد حول غزة