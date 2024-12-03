4 شهداء في عدوان الاحتلال على غزة وجباليا

العالم _ فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف مواطنين في شارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة ماجدة وسيلة قرب مفترق الغفري بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن مسيرة للاحتلال استهدفت تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين 2 وإصابة آخرين.

وكثف جيش الاحتلال استهداف مستشفيات القطاع لا سيما مستشفى كمال عدوان شمالا، ومستشفى العودة، حيث قصفت مدفعية الاحتلال الطابق الخامس من المستشفى، وألقت مسيرات الاحتلال قنابل متفجرة في باحاته.

وخلّفت الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 44,502 شهيد، و105,454 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.