محافظ إدلب: الطريق الدولي لحلب مقطوع من قبل الجماعات الإرهابية

العالم – خاص بالعالم

ونوه سلهب إلى أن النازحين استطاعوا الخروج من مدينة حلب منذ ثلاثة أيام ووصلوا الى محافظة حماه الأكثر أمناً، منوها أن الذي يأتي من حلب ياتي من طريق خناصر، وأما الطريق الدولي الآن في بعض المواقع فهو مغلق بسبب تواجد الإرهابيين فيه.

وفيما يتعلق بتقديم الخدمة للمواطنين والنازحين من حلب، أشار سلهب إلى أنه تم إفتتاح مكاتب مؤقتة بالمحافظة والمديريات تقوم بمتابعة شؤون النازحين الى محافظة حماه، حيث أن المكاتب تدار من محافظة حماه السورية، وتم استنفار جميع الجمعيات بما فيها الهلال الأحمر السوري من أجل تقديم الخدمات والاستجابات اللازمة والضرورية للنازحين.

وأشار سلهب إلى تعاون المحافظة مع قوات الجيش السوري حيث تمت مرافقه الجيش في عمله البطولي المستمر حتى تحرير آخر شبر من اراضي الجمهورية العربية السورية منوها بقدرة الشعب السوري والجيش السوري على تحقيق النصر المؤزر وسحق الإرهاب في مكانه ومخابئه.



وشدد محافظ إدلب الى الحاجة الماسة لتدخل جميع المنظمات والجمعيات لتدارك هذا العدد من النازحين وتقديم الخدمات اللازمة وأن المحافظات التي استضافت هؤلاء النازحين لم تقصّر ولكن هذا لا يكفي حيث يجب أن تكون هنالك وقفة انسانية ودولية لهؤلاء الناس من أجل التخفيف عن معاناتهم في هذا النزوح بسبب الإرهاب.

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