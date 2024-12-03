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خلال لقاء مع السفيرة الأمريكية..

الأعرجي يؤكد رفض العراق للهجمات الإرهابية في سوريا

الأعرجي يؤكد رفض العراق للهجمات الإرهابية في سوريا
الثلاثاء ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي موقف بلاده الرافض لما تتعرض له سوريا من هجمات إرهابية.

العالم _ العراق

ونقل موقع السومرية نيوز عن مكتب الأعرجي قوله في بيان: "إن الأعرجي بحث مع السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وبالأخص ما يجري في الجارة سوريا من عمليات إرهابية"، مؤكداً على موقف العراق الرافض لما يحصل في سوريا من قبل تلك الجماعات الإرهابية.

من جهة أخرى، شدد الأعرجي على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، موضحاً أن انهيار الاتفاق ستكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة.

وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أكد أمس حرص بلاده على استقرار سوريا وأمنها.

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