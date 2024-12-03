الاحتلال يستمر في خروقاته لاتفاق وقف النار جنوب لبنان

العالم _ لبنان

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان محدث، أن الغارة الإسرائيلية على بلدة حاريص أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة.

وفي مدينة صور، شهدت الأحياء والشوارع انتشارا كثيفا للجيش، إيذانًا ببدء إعادة انتشاره في الجنوب، لاسيما في القرى الحدودية، لضمان الأمن والاستقرار. وفي قضائي صور وبنت جبيل، نفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة اعتداءات استهدفت عددًا من القرى والبلدات خلال الليل. وعلى الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء عملياته قبل منتصف الليل، عاد قبيل الفجر ليطلق قنابل مضيئة وبالونات حرارية فوق بلدة عيتا الشعب.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف الليل على المنطقة الواقعة بين بلدتي سجد ومليخ في إقليم التفاح، مستهدفًا مواقع جديدة في تصعيد متواصل.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق الغارات الإسرائيلية، أبرزها الغارة التي استهدفت كفرملكي في قضاء صيدا مساء أمس، وآثار الدمار الذي لحق بمبنى سكني في بلدة حاريص جنوب لبنان، بالإضافة إلى أضرار كبيرة جرّاء قصف بلدة أرنون في قضاء النبطية.

وفي مدينة صور، باشرت فرق الدفاع المدني والإسعاف الصحي التابعة للهيئة الصحية الإسلامية عمليات تسليم جثامين الضحايا، تمهيدا لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وأوضح الدكتور وسام غزال، رئيس طبابة قضاء صور، أن عدد الضحايا بلغ 192 شخصًا، وتعمل وزارة الصحة العامة والدفاع المدني واتحاد بلديات القضاء ووحدة الكوارث الطبيعية على إتمام هذه المهام الإنسانية بأسرع وقت ممكن.