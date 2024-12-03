أبرز تطورات حرب الإبادة الجماعية في غزة

العالم _ فلسطين

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -الثلاثاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 60 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 42 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتقى 6 شهداء وأصيب آخرون نتيجة استهداف الاحتلال قرب مدرسة الفلاح في مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 36 شهيدا و96 إصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 44,502 شهيدا و105,454 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأطلقت مدفعية الاحتلال “الإسرائيلي” قذيفة تجاه الطابق الخامس من مستشفى العودة شمال قطاع غزة، كذلك تلقي الطائرات المُسيّرة الكواد كابتر قنابل في ساحة المستشفى.

وارتقى شهيد وأصيب آخر بقصف الاحتلال محيط مدرسة الماجدة قرب مفترق الغفري بمدينة غزة.

وارتقى 8 شهداء وأصيب أكثر من 20 في عدة غارات إسرائيلية للمواطنين صباح اليوم محيط مدارس بيت لاهيا "مراكز الإيواء" شمالي قطاع غزة.

وصل الشهيد أحمد إبراهيم أبو دقة إلى المشفى الأوروبي بعد انتشاله من محيط مشفى ابو يوسف النجار شرق رفح

وأفادت مصادر صحفية بارتقاء 3 شهداء بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين بالقرب من مفترق كنعان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ارتقى الشهيد سهيل أحمد سليمان معمر (٢٩عاما) جراء قصف الاحتلال الليلة الماضية على على حي النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال شقة سكنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل متواصل شمال وغرب مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع تزامناً مع قصف مدفعي بين الحين والآخر.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة إثر استهدافه بقنبلة من طائرة كواد كابتر للاحتلال بالقرب من مدرسة العقاد شمال مدينة رفح.

ووصلت 5 اصابات الى مستشفى شهداء الأقصى بعد إستهداف من الطائرات الصهيونية بصاروخ لشقة سكنية لعائلة أبو قاسمية قرب مخبز البنا في مدينة دير البلح وسط القطاع في وقت سابق من الليلة السابقة.

ونسفت قوات الاحتلال الصهيوني مبانٍ سكنية في حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة