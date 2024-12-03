توظيف الذكاء الاصطناعي لمساعدة الرئيس الإيراني

العالم _ إیران

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية: "في المستقبل القريب، نخطط لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي لرئيس الجمهورية، كما سيتم تخصيص مساعد ذكاء اصطناعي لكل الوزراء ومعاوني الرئيس".

واضاف مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية انi مع إقرار الخطة الشاملة للذكاء الاصطناعي، دخلت البلاد مرحلة جديدة من تطوير هذه التكنولوجيا؛ بالإضافة إلى ذلك، يُعد إنشاء أول مزرعة GPU في عام 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الحسابية للأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتدرك طهران أهمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث طفرة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية. وتعمل الحكومة جاهدةً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وينقل الخبر نية طهران الاستثمار في الأعمال الرقمية بأن هذه الخطوة لن تساعد فقط في تطوير قدرات إيران في الذكاء الاصطناعي، بل ستساعد في تحقيق هدفه المتمثل في تنمية الاقتصاد بنسبة 8 في المئة.