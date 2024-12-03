الإرهاب يضرب في سوريا بعد فشله في غزة

العالم – إنقلاب الصورة

بعد فشل العدو الإسرائيلي في غزة وفي لبنان وعدم تمكنه من تحقيق الأهداف المرفوعة وعدم قدرته في القضاء على المقاومة في غزة وفي لبنان إنتقلت المؤامرة إلى سوريا ليعيدوها إلى حوض المؤامرة مجددا كي ينالوا من محور المقاومة والدول الداعمة له.. إنها مؤامرة إسرائيلية أميركية تركية.

وبهذا الشأن يقول الإعلامي العربي الشهير ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الإلكترونية عبدالباري عطوان: "سوريا الآن أعيدت إلى حوض المؤامرة.. المؤامرة التركية الأميركية الإسرائيلية.. نحن أمام مخطط أميركي إسرائيلي جديد في المنطقة، وهو ليس محاربة محور المقاومة والقضاء على أذرعه ورأسه فقط وإنما أيضا كل الدول المتعاطفة مع هذا المحور."

إنه الانتقال مما أسموه بالقضاء على أذرع المقاومة في المنطقة، الآن المشروع يريد أن ينال من رأس محور المقاومة والدول الداعمة له، يعني عمليا سقطوا في غزة وفي لبنان وانتقلوا إلى سوريا.. وسوريا تمثل دولة العقد ودولة الواسطة بين دول محور المقاومة والداعمة للمقاومة وبين إيران رأس محور المقاومة.

والمطلوب الآن أن يكون هناك هجوما عسكريا إرهابيا ينال من سوريا ومن الدول الداعمة لسوريا ومن الذين وقفوا مع سوريا، وهو التوقيت الأفضل الآن بعد ساعات من وقف إطلاق النار في لبنان يتحرك المشروع الإرهابي وتتحرك المجموعات الإرهابية بدعم وبتنسيق كبير من الدول المشاركة في هذه المؤامرة في هجوم واسع على ريف غرب حلب وصولنا إلى مدينة حلب.

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