قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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لاصحة للانباء بشأن إستهداف الجسر بين الحويقة والقرى الامنة في دير الزور
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الاعلام السوري: الطيران الاميركي يقصف نقاط التماس بمحور طابية بدير الزور
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استشهاد رضيع واصابة اطفال باستهداف الاحتلال منزلا بمدينة غزة
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مواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم الفوار جنوبي الخليل بالضفة الغربية
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اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحي مجلس دير الزور العسكري في طابية
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رئيس كوريا الجنوبية يعلن حالة الطوارئ ويتهم المعارضة بممارسة نشاط معاد
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غوتيريش: المرضى "في غزة" يخضعون لعمليات جراحية من دون مخدر حتى
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غوتيريش: غزة بات لديها الآن أكبر عدد في العالم من الاطفال المبتوري الاطراف
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غوتيريش: سوء التغذية تفشى والمجاعة وشيكة وفي الاثناء إنهار النظام الصحي
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غوتيريش: ظروف الفلسطينيين في القطاع قد ترقى الى "أخطر الجرائم الدولية"