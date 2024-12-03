الجيش السوري ثبت نقاطه في بلدة خطاب استعدادا للعملية العسكرية + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضح الزميل سعدالله الخليل أنه وفي التفاصيل الميدانية على محاور ريف حماة الشمالي تقوم وحدات الجيش السوري بتثبيت نقاطها في بلدة خطاب استعدادا لاستمرار العملية العسكرية في محيطها لاستعادة القرى التي خسرتها خلال اليوم الماضي.

وبين أن العمليات تتركز على استهداف المجموعة المسلحة في طيبة الإمام ومعردس وصوران وعدد أخرى من القرى.

وأكد أن العمليات شهدت اليوم استهدافات عديدة ضد المجموعات المسلحة من قبل سلاح الجو السوري الروسي المشترك.

وشدد على أن العمليات تستمر على أكثر من محور، حيث أسقطت وحدات الجيش طائرات مسيرة من نوع شاهين تابعة للمجموعات.

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