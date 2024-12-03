شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على مدينة غزة

العالم- فلسطين

واستهدفت طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الخور قرب مسجد عبد الله عزام بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضاف أن قوات الاحتلال قصفت منزلا آخر قرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,502 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,454 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.