دعم واسع من طيران التحالف والأميركان لكافة هجمات المجموعات الإرهابية + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أوضحت الزميلة دارين فضل أن الأمر الابرز هو تصدي الجيش السوري وأبناء العشائر العربية لهجوم ثان يشنه مسلحو المجلس العسكري في دير الزور التابعين لقسد الانفصالية في محاور ريف دير الزور، والهجوم مدعوم من طيران التحالف الدولي والطيران الأميركي، الذي شن سلسلة غارات على نقاط التماس في ذلك المحور، حيث اشتباك عنيفة تدار على ذلك المحور.

وأشارت: وفق المعلومات الخاصة التي حصلنا عليها بدأ الهجوم من ثلاثة محاور، نقطة الارتكاز الأساسية في هذه المحاور هي نقطة محيميد.

وأضافت أن الجيش السوري قد تصدى صباحا وأحبط هجوماً من مماثلاً على ذات المحور، محور دير الزور وعلى البلدات التي تعرف بالبلدات السبع، وهي واقعة شرق نهر الفرات، وهي تحت سيطرة الجيش السوري ولكنها هامة جداً واستراتيجية، وهي على نقاط تماس مباشرة مع قوات قسد الانفصالية.

وبينت أن: إشعال جبهة دير الزور له هدفان، الأول توسيع خارطة السيطرة للمجموعات الإرهابية شمال شرق البلاد، ثانيا هم يريدون الضغط على الجيش السوري الذي يحقق تقدما في ريف حماة الشمالي وريف حلب الجنوبي الشرقي.

واشارت أنه وفي ريف حلب الجنوبي الشرقي يستمر الجيش السوري بالتقدم على محور خناصر، البلدة الاستراتيجية والهامة والتي تشكل عقدة ربط وتواصل بين المحافظات السورية، والسيطرة عليها ستمكن الجيش السوري من ثبيت نقطة ارتكاز وانطلاق لقواته باتجاه محاور مختلفة.

وقالت الزميلة دارين فضل: أما على محور حماة الشمالي هناك تصدي أسطوري يسجل للجيش السوري، هناك هجمات متتالية عنيفة للجماعات الإرهابية وتحديداً تحرير الشام، حيث تمكن الجيش السوري من استيعاب هذه الهجمات والتصدي لها.

وبينما لفتت إلى أن الجماعات الإرهابية قد كثرت من نشر الشائعات، شددت على أنه و وفق المصادر الميدانية فإنه لا صحة لأي سيطرة على بلدات قلعة المضيق وحطاب وقمحانة.

وأكدت أن هذا يأتي في ظل استمرار وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري على المحور الشمالي من حماة، حيث يعمل الجيش السوري هناك على تعزيز خطوطه الدفاعية بغية الانطلاق لهجوم واسع مضاد في الأيام القادمة.

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