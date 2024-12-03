هدنة لبنان على المحك في ظل الخروقات الإسرائيلية

العالم – بانوراما

وحث كاتس خلال زيارة للحدود الشمالية، الحكومة اللبنانية على تفويض الجيش اللبناني للقيام بدوره، وإبعاد حزب الله عن نهر الليطاني، وتفكيك بنيته التحتية بالكامل على حد قوله.

إلى ذلك طالب كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري واشنطن وباريس بالضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بوقف إطلاق النار بعد عشرات الخروقات والعمليات العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وأزاء التطورات الأخيرة أعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء الإجراءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرين إلى أن الإسرائيليين يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الاخيرة.

وتناقش هذه الحلقة من برنامج "بانوراما" مع ضيوفها من بيروت الباحث في العلاقات الدولية د.طارق عبود والكاتب والمحلل السياسي حمزة الخنسا هذه الأسئلة:

- ماذا وراء الخروقات الإسرائيلية التي خلفت شهداء وجرحى؟

- ما هو موقف اللجنة المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق وقف العدوان الذي ينص على ألا تنفذ إسرائيل عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف مدنية أو عسكرية أو أهداف حكومية أخرى في لبنان؟

- وزير الحرب الإسرائيلي هدد بضرب مؤسسات الدولة اللبنانية إلى جانب حزب الله.. كيف تقرؤون هذا الموقف؟

- مسؤولون أميركيون أعربوا عن قلقهم إزاء الإجراءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.. هل سيرتدع الكيان عن ممارساته؟

- ميقاتي وبري طالبا واشنطن وباريس بالضغط على الكيان الإسرائيلي.. أليس في بنود الهدنة ما يردع الكيان الإسرائيلي من خرق الاتفاق؟

- حزب الله رد أمس على الخروقات.. أليس كان من الأولى أن يرد الجيش اللبناني الذي يريد أن ينهض بمهمة الدفاع عن لبنان؟ علما بأنه تعرض أمس لاعتداءات إسرائيلية؟

- هل تتوقعون أن تتطور الأمور إلى انهيار الهدنة؟

- هل تربطون خروقات الاحتلال بالتطورات في سوريا؟

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