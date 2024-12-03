الكمين الثاني للقسام من عمليات الانتصار لدماء السنوار

العالم _ فلسطين

وأظهرت المشاهد أحد مقاتلي القسام خلال مرحلة التخطيط للكمين، مشيرًا لاستعداد المقاتلين لتنفيذ الكمين وقال: "بإذن الله معنويات الشباب عالية وإن شاء الله ربنا يكرمنا."

وبدأ المقطع بأحد مقاتلي القسام وهو يعطي بلاغا عبر الهاتف عن طبيعة الكمين، حيث أوضح أنه يأتي ضمن كمين مركب انتقاما لدماء السنوار، ويستهدف ناقلة وجرافة تابعتين للاحتلال.

وتضمن المقطع تقدم أحد المقاتلين واستهدافه مبنى تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد، وكذلك مشهدا لاستهداف آلية هندسية وجرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفتي "الياسين 105".

وكذلك تضمنت اللقطات مشاهد لاشتباكات مع جنود الاحتلال، ومروحية قالت القسام إنها لإجلاء الجرحى والقتلى.

وختم المقطع بلقطات من كمين ثالث ضمن الكمين المركب، قالت القسام إنها ستبث مشاهده في وقت لاحق.