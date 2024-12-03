لجان المقاومة بفلسطين: تهديدات ترامب تكشف عن عقلية فاشية استئصالية

العالم _ فلسطين

وفي بيان صادر عنها اليوم، عقبت اللجان على تهديدات ترامب الذي توعد بـ "جحيم يضرب الشرق الأوسط، إذا لم تطلق المقاومة الفلسطينية سراح أسرى العدوّ لديها"؛ مؤكدة بأن "ما صرح به دونالد ترامب يدلل على حالة الانكسار والفشل التي يعاني منها الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه بغزّة، وفي مقدمتها تحرير أسراه والقضاء على المقاومة".



وشدد البيان الصادر عن لجان المقاومة الفلسطينية على، أن "التهديد الأميركي لن يرهب ولن يخيف المقاومة في غزّة ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لدى شعبنا، وسيظل متمسكا بثوابته التي أعلنتها المقاومة منذ اليوم الأول لحرب الإبادة، وهي وقف العدوّ وحرب التطهير العرقي والانسحاب الكامل وإعادة الإعمار ورفع الحصار وصفقة تبادل مشرفة وجدية".



وختمت اللجان بيانها بالقول : هذه التهديدات العدوانية تكشف من جديد عن الانحياز والعداء الأميركي لشعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والمشاركة الكاملة بحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ أكثر من 14 شهرًا بالسلاح والمال والغطاء السياسي والخداع والتضليل.