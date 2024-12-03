بوتين وأردوغان يبحثان الوضع في سوريا

العالم _ سوريا

وجاء في بيان للكرملين في أعقاب الاتصال، يوم الثلاثاء، أن الجانبين "بحثا بالتفصيل التفاقم الحاد للأوضاع في سوريا".

وأضاف البيان أن "فلاديمير بوتين أكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإرهابي ضد الدولة السورية من قبل الجماعات المتطرفة، والدعم الشامل لجهود السلطات الشرعية لاستعادة الاستقرار والنظام الدستوري على كامل أراضي البلاد، وخصوصا مع استخدام أنقرة لإمكانياتها المتوفرة في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن "الرئيسين أعربا عن تأييدهما لتعزيز التعامل ضمن الإطار الثنائي وفي إطار عملية أستانا على حد سواء. وتمت الإشارة إلى الأهمية الرئيسية لمواصلة التنسيق الوثيق بين روسيا وتركيا وإيران في ما يتعلق بتطبيع الأوضاع في سوريا".

ويعتزم الرئيسان "مواصلة الاتصالات بينهما في سياق البحث عن الخطوات لوقف تصعيد الأزمة".

وبحث الجانبان كذلك "عددا من القضايا الملحة للتطوير اللاحق للتعاون المتبادل المنفعة الروسي التركي مع التركيز على العنصر التجاري الاقتصادي والطاقة".

وأشار الكرملين إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب التركي.