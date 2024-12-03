تسجل نموا بواقع 5 مليارات دولار في التجارة بين إيران وأوراسيا

العالم _ إيران

وقال "مير هادي سيدي" في تصريح له اليوم الثلاثاء : ان اتفاق التجارة الحرة الموقع بين ايران ومنظمة اوراسيا تضمن أكثر من 87% من السلع، والتي تم تصفير الرسوم الجمركية المتعلقة بها.

واوضح : ان المفاوضات لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين ايران والمنظمة، استغرقت أكثر من ثلاث سنوات، لتنتهي في الرابع من يناير عام 2024 بمدينة سانت بطرسبيغ الروسية مع توقيع الطرفين على هذا الاتفاق.

وصرح هذا المسؤول، "إننا نتوقع أن يساهم تنفيذ هذه الوثيقة، بشكل كبير، في زيادة حجم التجارة بين الطرفين".

وتابع، أن "منطقة أوراسيا تحتضن سوقا ضخما يزيد عدد سكانه عن 160 مليون نسمة، وله احتياجات استيرادية واسعة، ويمكننا من خلال الاتفاق الاخير تسهيل مسار التجارة بيننا وهذه الدول".

وقال سيدي: نحن من خلال التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع أوراسيا، خطونا خطوات فاعلة نحو تسهيل التجارة مع هذه المنطقة من العالم..