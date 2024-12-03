قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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وثائقيات
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القسام تنعى مجاهدين اثنين ارتقيا بقصف اسرائيلي قرب بلدة عقابا بطوباس
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مروحيات ومسيّرات الاحتلال تطلق نيرانها على المنازل في مشروع بيت لاهيا
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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة ببلدة يعبد جنوب غرب جنين
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الاعلام العبري: إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الغلاف
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مصادر اعلامية: اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين بريف حماة الشمالي
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مصدر عسكري سوري: وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى مدينة حماة
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قوات الاحتلال تحاصر بالنيران مدارس ابو تمام التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا
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العراق يعلن تعزيز الحدود مع سوريا بقطعات من الالوية المدرعة
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مصادر عبرية: رصد اطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو "إيرز" بغلاف غزة
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مصادر فلسطينية: صافرات الانذار تدوي في معبر "ايرز" بغلاف غزة