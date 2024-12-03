قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابة فتى بعد ان دهسته مركبة للاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة
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مراسل العالم: وحدات الجيش السوري تستهدف مواقع المسلحين شمال حماة
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سلاح الجو السوري والروسي يقصف تجمعات الارهابيين بريف حماة الشمالي
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العراق يدعو دول الجوار والدول المعنية بالازمة السورية لاجتماع عاجل في بغداد
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الاعلام الاسرائيلي: اعمال ترميم الاضرار بالشمال ستستمر من 8 الى 10 سنوات
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مصدر عسكري سوري: قواتنا موجودة على اطراف حماة وعلى اتجاهات متقدمة
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مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة
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إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة
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محاصرون في بيت لاهيا: حياتنا معرضة للخطر مع اشتداد القصف الاسرائيلي
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إندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أودلا جنوبي نابلس بالضفة الغربية