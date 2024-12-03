قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مندوب روسيا: لا اوهام لدينا من ان واشنطن لم تكن جاهزة ابدا لادانة الارهاب
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مندوب ايران: دعم ايران ثابت لسوريا في حربها على الارهاب حتى القضاء عليه
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مندوب لبنان: المجموعة العربية تدعو الى انسحاب القوات الاجنبية من سوريا
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مندوب لبنان: المجموعة العربية تشدد على عودة الامن والاستقرار الى كل سوريا
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مندوب لبنان: المجموعة العربية تدين الهجوم الارهابي على حلب
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كلمة مندوب لبنان بالامم المتحدة وممثل المجموعة العربية امام مجلس الامن
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مندوب ايران: الغرب وفي مقدمة واشنطن يستخدم الارهاب اداة لتنفيذ اجنداته
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مندوب ايران: نبقى راسخين بدعمنا للدولة السورية في مواجهة الارهاب
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مندوب ايران: هيئة تحرير الشام مجموعة ارهابية وتم تصنيفها ارهابية
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مندوب ايران:هجوم التنظيمات الارهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سوريا