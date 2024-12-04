قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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غارات اسرائيلية وقصف عنيف بمنطقة ابوالعجين شرقي ديرالبلح وشمال القرارة
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون عتمة جنوب قلقيلية بالضفة الغربية
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مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لديرالبلح والقرارة شمال خانويونس
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وكالة لويدز ليست: انظمة الاستهداف والاسلحة في اليمن تحسنت بشكل كبير
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية بالضفة الغربية
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وسائل اعلام:استشهاد فلسطيني متأثرا باصابته برصاص قوات الاحتلال بالقدس
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الدفاع الجوي السوري يسقط 11 مسيّرة لارهابيي النصرة كانت متجهة الى حماة
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المندوب الصيني امام مجلس الامن: الارهاب عدو مشترك للبشرية
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المندوب الصيني: الهجوم الارهابي على حلب مصدر قلق للجميع
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المندوب الصيني: الهجوم الارهابي على حلب يقوض الاستقرار في سوريا