إيران وروسيا تحملان واشنطن مسؤولية الاعتداء على سوريا+فيديو

العالم _ خاص بالعالم

مندوب سوريا في مجلس الأمن قصي الضحاك طالب المجلس بإدانة واضحة للهجوم الإرهابي على سوريا وقال انه لم يكن بمقدور المنظمات الارهابية ان تقوم بالعدوان لولا الضوء الاخضر الاسرائيلي التركي.

ومن جانبه دان مندوب لبنان هادي هاشم باسم المجموعة العربية الهجوم الإرهابي على الشمال السوري ودعا الى خروج جميع القوات الاجنبية غير الشرعية من سوريا.

المجموعة العربية تؤكد دعمها لسورية في حربها على الإرهاب ورفضها التدخلات الخارجية في شؤون سورية.

بدوره اعتبر المندوب الإيراني هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافرا على سيادة سورية.

مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: هجوم التنظيمات الإرهابية على حلب اعتداء سافر على سيادة سورية. نعتقد أن الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة يستخدم الإرهاب أداة لتنفيذ أجنداته السياسية في المنطقة. دعم إيران لسورية ثابت في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه.

مندوب الجزائر دعا الى ضرورة التنسيق لمواجهة الإرهاب المتمثل بما يسمى هيئة تحرير الشام والقضاء عليه.

واستنكر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا الدعم الامريكي للجماعات الارهابية وقال نها سياسة لا ترقى لمستوى دولة عضو في مجلس الأمن.

وصرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة أن الهجمات الإرهابية قوّضت الاستقرار الذي ساد سوريا في السنوات الأخيرة.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن قال إن 'هيئة تحرير الشام' التي تقود التقدم مصنفة كمنظمة إرهابية من الأمم المتحدة وحذر من المخاطر الشديدة لما يجري على المدنيين و آثارها الخطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي.

المندوبة التركية ردت على الاتهامات وبررت بان انتهاك اتفاقات أستانا أدى لتراجع الأوضاع في سوريا لكنها اعتبرت وجود من وصفتهم بالجماعات الإرهابية في سوريا يشكل خطرا مباشرا على أمن تركيا، في اشارة الى حزب العمال الكردستاني.

وقبيل ختام الجلسة نشب جدال حاد بين المندوب الامريكي من جهة ومندوبي سوريا وايران ولبنان وروسيا، حيث ركزوا على تحميل واشنطن المسؤولية عما يجري.