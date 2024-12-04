الجيش السوري يواصل دحر الارهابيين بحماة وإدلب وحلب ودير الزور

العالم- سورية

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، في التفاصيل نفذ سلاح الجو السوري الروسي المشترك ضربات مركزة استهدفت مواقع الإرهابيين ومحاور تحركاتهم بريفي إدلب وحماة الشمالي وكبدتهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وذكر مصدر عسكري، حسبما ذكرت وكالة "سانا"، أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك "وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وأوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوف الإرهابيين ودمر آلياتهم وأسلحتهم".

إلى ذلك استهدفت المجموعات الإرهابية المسلحة أمس مدينة حماة بعدة قذائف صاروخية، فسقطت إحداها بالقرب من مدرسة بحي التعاونية، ما أسفر عن إصابة نحو ستة أشخاص إصابات متفاوتة الشدة والخطورة، كما سقطت قذيفة أخرى في حي الشيخ عنبر اقتصرت أضرارها على الماديات.

واوضح مصدر ميداني أن الجيش سيطر حتى ساعة إعداد هذا الخبر مساء أمس، على العديد من القرى والبلدات الواقعة في الخطوط الأمامية بريف حماة الشرقي والشمالي، وعمل على تدعيمها بخطوط دفاعية قوية.

وأوضح أن الجيش نجح باستنزاف جبهة النصرة وحلفائها من الميليشيات الإرهابية المسلحة، قبل هجومه المعاكس عليها ودحرها.

ولفت المصدر إلى أن الوحدات المشتركة من ‏الجيش والقوات الرديفة خاضت أمس وحتى ساعة إعداد هذا الخبر أيضاً، اشتباكات ضارية مع الإرهابيين في محاور ريف حماة الشمالي وكبدتهم خسائرة كبيرة بالعتاد والأرواح.

كما تصدت الدفاعات الجوية لهجوم مسيرات انتحارية على محاور ريف حماة الشمالي أيضاً.

وذكر المصدر أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، شن أمس غارات مكثفة ومركزة على تحركات مؤللة للإرهابيين ومواقعهم ونقاط ارتكازهم في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم وتدمير آلياتهم وأسلحتهم.

كما استهدف الطيران ذاته بغارات مركزة تحركات وخطوط إمداد الإرهابيين في محور حلفايا بريف حماة الشمالي.

وفي السياق نقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن مصدر أمني تأكيده أن طائرات القوات الجوية السورية دمرت نظام إطلاق صواريخ متعدد ومجموعة من المسلحين من الجماعة الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة على الطريق السريع بين حلب ودمشق.

وفي السياق تصدت وحدات من الجيش صباح أمس لهجوم شنه "مجلس دير الزور العسكري" التابع لـ"قسـد" على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي". ، قبل أن تتجدد الاشتباكات مساء على محور بلدة طابية جزيرة مع تدخل طيران الاحتلال الأميركي الذي استهدف نقاط التماس بالمنطقة.

قناة "الميادين" أوضحت أن قوات الاحتلال الأميركي أوعزت لمسلحي "المجلس" للبدء بالهجوم على مواقع الجيش السوري في القرى السبع بريف دير الزور" بالتزامن مع الهجوم الذي نفذته "النصرة" وتنظيمات إرهابية أخرى على حلب وريف إدلب وريف حماة.

وذكرت "الميادين" أن مسلحي "مجلس دير الزور العسكري" استهدفوا بـ12 قذيفة هاون بلدة خشام في ريف دير الزور، كما استقدموا كاسحات ألغام وبدؤوا بإزالة الساتر الترابي من جهة جبهة خشام.

وفي السياق ذكرت مصادر ميدانية أن الحياة عادت لطبيعتها في القرى السبع التي حاول مسلحو "قسد" السيطرة عليها، مشيرة إلى أن العشائر وأهالي البلدات والقرى التي تعرضت لهجمات مسلحي "قسد" بدعم من الاحتلال الأميركي وقفوا بالقتال جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري لصد العدوان.