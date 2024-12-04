عطوان يعلق على بيان العميد سريع الاخير.. هذا ما ينتظر الجميع!

العالم- اليمن

وقال عطوان في تغريدة على منصة اكس ان فلسطين ستنتصر بوقوف اليمن وشعبه في خندقها مقاتلا .. مضيفا "فلسطين ستنتصر والكيان سيُهزم حتما .. وباذن الله بوقوف اليمن وشعبه العربي المسلم الاصيل في خندقه مقاتلا،"معبرا عن شكره العميق لليمن والعراق ولبنان ايضا لمساندهم الشعب الفلسطيني .

وحول تهديدات ترامب الاخيرة بحرقِ مِنطقة الشّرق الأوسط إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة قال عطوان :نُريد تذكير ترامب، ولفت نظره إلى انه لا تُوجد حاملة طائرات أمريكيّة واحدة الآن في مِنطقة الشّرق الأوسط وبحارها، سواءً كانَ لونها أحمر أو أبيض أو عربي، بفِعل صواريخ اليمن المُباركة،

واضاف :يكفي الإشارة لترامب إلى الهُجوم بالصّواريخ الباليستيّة البحريّة الذي أصاب قبل أيّام الحاملة أبراهام لينكولن التي هربت مُثخنةً الإصابات، وأعطب ثلاث مُدمّرات وسُفُن أُخرى، وأوّل أمس ضرب صاروخ يمني فرط صوت قاعدة عسكريّة في قلبِ يافا المُحتلّة.

واعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس عن تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد أهداف للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة وفي منطقة أم الرشراش جنوباً.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان صادر عنها الثلاثاء أن العمليات شملت استهداف هدفين إسرائيليين شمالي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية الثالثة هدفاً حيوياً في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة.. مؤكدة أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية ومعها مجاهدو المقاومة العراقية استمرارها في الرد على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.